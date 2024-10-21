"تطبيق نينجا وجمعية زهرة" يطلقان حملة مشتركة للتوعية بسرطان الثدي

أعلن كل من تطبيق نينجا وجمعية زهرة للتوعية بسرطان الثدي عن توقيع اتفاقية ثنائية لإطلاق حملة مشتركة لرفع التوعية والفحص المبكر لمرض سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بالمرض.
جاء ذلك بعد توقيع الاتفاقية في مقر الجمعية فرع التخصصي بحضور مسؤولي الجمعية ونينجا، حيث وقع نيابة عن جمعية زهرة الدكتورة سعاد بن عامر مؤسسة جمعية زهراء ونائبة رئيس مجلس الإدارة، وعن نينجا الأستاذ سعود القحطاني المدير العام، وتتيح هذه الاتفاقية بيع منتجات خاصة بالجمعية عبر تطبيق نينجا بشكل حصري ليذهب ريعها لدعم الجمعية، وسيقوم نينجا والجمعية بالترويج لهذه الاتفاقية عبر الحسابات الرسمية للطرفين.
وتهدف جمعية زهرة وتطبيق نينجا من خلال هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي، أعراضه، وعوامل الخطر المرتبطة وتثقيف المجتمع بكیفیة إجراء الفحوصات الذاتية والتعرف على العلامات المبكرة للمرض وحث النساء على إجراء الفحوصات الدوریة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتشجیع على ممارسة نمط حیاة صحي، بما في ذلك التغذية السليمة وممارسة الرياضة، للحد من خطر الإصابة.