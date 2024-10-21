"تطبيق نينجا وجمعية زهرة" يطلقان حملة مشتركة للتوعية بسرطان الثدي

وتهدف جمعية زهرة وتطبيق نينجا من خلال هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي، أعراضه، وعوامل الخطر المرتبطة وتثقيف المجتمع بكیفیة إجراء الفحوصات الذاتية والتعرف على العلامات المبكرة للمرض وحث النساء على إجراء الفحوصات الدوریة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتشجیع على ممارسة نمط حیاة صحي، بما في ذلك التغذية السليمة وممارسة الرياضة، للحد من خطر الإصابة.