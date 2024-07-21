مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم الدورة المكثفة لطب الأطفال والمعتمدة من هيئة التخصصات الصحية

الجدير بالذكر أن تنظيم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لهذه الدورة على مدار السنوات الماضية؛ يأتي في إطار الدعم المستمر للملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية، وصولًا إلى خدمات رعاية صحية تواكب أحدث المستجدات العلمية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030؛ إذ إن المجموعة نجحت في إطلاق "32" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وقامت بتدريب أكثر من 3000 ممارس صحي؛ وذلك بالتعاون مع 22 جامعة محلية وعالمية، منها جامعة جورج واشنطن العريقة، والكلية الملكية الأيرلندية، بالإضافة إلى 5 جامعات كندية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، كما أنها أصدرت مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، وقامت بإطلاق برنامج الابتعاث الخارجي.