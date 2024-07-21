مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم الدورة المكثفة لطب الأطفال والمعتمدة من هيئة التخصصات الصحية

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الدورة المكثفة الخامسة والعشرين لطب الأطفال، والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تعليم طبي؛ وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2024م، بقاعة الدكتور محمد كمكم بالمجمع الطبي بالعليا.
ويشارك في هذه النسخة من الدورة عشرون متحدثًا من أساتذة واستشاريي طب الأطفال، ليقدموا "20" محاضرة وحلقات نقاشية.
ذكر ذلك أ.د.عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء، بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ورئيس الدورة، والذي قال إن تنظيم هذه النسخة يأتي بعد النجاح الكبير ومنقطع النظير للدورات السابقة؛ إذ إنها أقيمت على مدى 24 عامًا على التوالي، وكذلك لأهميتها وتنوع مواد التعليم والتدريب التي تتم من خلالها.
واستطرد أ. د.الحربش حديثه قائلًا: إن هذه الدورة، موجهة لأطباء الأطفال، خاصة المتقدمين للحصول على الزمالات السعودية والعربية والبريطانية، من أجل تعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية.
وأضاف أن اللجنة المنظمة وفّرت كل المتطلبات اللازمة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه التظاهرة العلمية؛ حيث سيتم خلال المحاضرات والجلسات، مناقشة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات المتخصصة وذات الصلة بطب الأطفال، كما سيتم بث المحاضرات عن بُعد للمشاركين الذين يتعذر حضورهم.
وفي ختام حديثه دعى أ.د.الحربش الراغبين في الاستفادة من هذه الدورة إلى التسجيل عبر الرابط https://beta.hmg.com/en/pages/cme/25thpediacourse.aspx?itemID=17، أو البريد الإلكتروني cme@drsulaimanalhabib.com أو الاتصال على الهاتف 0539206008.
الجدير بالذكر أن تنظيم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لهذه الدورة على مدار السنوات الماضية؛ يأتي في إطار الدعم المستمر للملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية، وصولًا إلى خدمات رعاية صحية تواكب أحدث المستجدات العلمية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030؛ إذ إن المجموعة نجحت في إطلاق "32" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وقامت بتدريب أكثر من 3000 ممارس صحي؛ وذلك بالتعاون مع 22 جامعة محلية وعالمية، منها جامعة جورج واشنطن العريقة، والكلية الملكية الأيرلندية، بالإضافة إلى 5 جامعات كندية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، كما أنها أصدرت مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، وقامت بإطلاق برنامج الابتعاث الخارجي.