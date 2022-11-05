مبادرات مستدامة تقودها رؤية السعودية لحماية البيئة وحياة البشرية ودعم الجهود الدولية للعناية بالمناخ

وأولت السعودية البيئةَ أو الحياة البحرية والمائية اهتمامًا بالغًا، فالمملكة تمتلك ما يقرب من 1300 جزيرة في البحر الأحمر والخليج العربي؛ منها 1150 جزيرة في البحر الأحمر، وجزر ما بين مدينتي أملج والوجه، تمتاز بشواطئها الرملية البيضاء والشعب المرجانية بديعة المنظر والخلق، وأقامت مشاريع سياحية ومنتجات بحرية تغري السائح.