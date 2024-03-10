"الجهني": عوالق ترابية قد تجعل رؤية هلال رمضان صعبة جداً من مراصد شمال وغرب المملكة

وأوضح "الجهني" قائلاً: اللون الزهري يشير إلى عوالق ترابية في الأجواء، لذلك ترائي هلال رمضان صعب جداً من المراصد شمال وغرب المملكة، بينما المراصد وسط المملكة جيدة حتى الآن ومهيأة لرصد الهلال في سدير وتمير، لكن العوالق الترابية في طريقها نحو الشرق والله أعلم.