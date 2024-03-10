"الجهني": عوالق ترابية قد تجعل رؤية هلال رمضان صعبة جداً من مراصد شمال وغرب المملكة

قال الخبير المناخي والعضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية د. زياد الجهني أن هناك عوالق ترابية قد تجعل رؤية هلال رمضان صعبة جداً من المراصد شمال وغرب المملكة.
وأوضح "الجهني" قائلاً: اللون الزهري يشير إلى عوالق ترابية في الأجواء، لذلك ترائي هلال رمضان صعب جداً من المراصد شمال وغرب المملكة، بينما المراصد وسط المملكة جيدة حتى الآن ومهيأة لرصد الهلال في سدير وتمير، لكن العوالق الترابية في طريقها نحو الشرق والله أعلم.
وكانت قد دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد 29/ 8/ 1445هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 10/ 3/ 2024م.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فنظراً لما تضمّنه قرار المحكمة العليا رقم (179/ هـ) وتاريخ 1/ 8/ 1445هـ أن يوم الأحد 1/ 8/ 1445هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 11/ 2/ 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29/ 8/ 1445هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 10/ 3/ 2024م.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.