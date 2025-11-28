المملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO لعامي 2026–2027

وبيّنت الهيئة أن المملكة تمتلك مكانة متقدمة في القطاع البحري؛ إذ يحتل الأسطول البحري السعودي المرتبة الأولى إقليميًا، فيما تواصل موانئ المملكة تعزيز تنافسيتها عالميًا. كما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رفع كفاءة الموانئ، وتسهيل حركة التجارة، وتنمية السياحة البحرية عبر رحلات الكروز والنقل الساحلي، مستفيدة من موقع المملكة الذي يمر عبره 13% من التجارة العالمية في البحر الأحمر.