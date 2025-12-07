أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود

وشارك سموه في أداء الصلاة عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، من بينهم: الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير طلال بن بدر بن سعود، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين.