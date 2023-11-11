مكة.. "جمال ممشى شارع 64" تشوّهه الأحواض الجانبية.. وخطر الكهرباء يتربّص

وخلافًا لصورة المشهد الجمالي، تسبّب ترك الأحواض الجانبية للممشى دون متابعة، في حدوث تشوّه بصري، وتجمع للمخلفات وبواقي الأحجار والرمال في الموقع، إلا أن موجة الأمطار التي هطلت ساهمت في محاولة إزالة التشوّه البصري من خلال اكتساء بعض منها بالعشب الأخضر.