رئيس "الابتكار الاجتماعي" كاشفاً لـ "سبق" قيمة جوائز "سنديان": متاحة للأفراد

كشف رئيس منتدى الابتكار الاجتماعي الدكتور فهد العرابي الحارثي، لـ"سبق"، عن قيمة جوائز النسخة الثانية من مبادرة "سنديان" للابتكار الاجتماعي الأولى في مجالها على مستوى المملكة والوطن العربي، مشيراً إلى أنها ستصل إلى مليون ريال.
وأوضح "الحارثي"، أن الطموح في ان تصبح المبادرة عالمية، لافتاً إلى أن المشاركة متاحة أيضاً للأفراد وستمنح الجائزة باسم المبادرة؛ حيث جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس تزامناً مع إطلاق النسخة الثانية للجائزة بحضور عددٍ من وسائل الإعلام.
وتفصيلاً، أطلق منتدى الابتكار الاجتماعي، أمس، النسخة الثانية من جائزة "سنديان للابتكار الاجتماعي"، وذلك بعد تطويرها وتوسيع مجالاتها، والزيادة في حجمها وشمولها؛ حيث جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي هي الجائزة الأولى في مجالها على مستوى المملكة والوطن العربي.
يأتي إعلان النسخة الثانية للجائزة، في وقت تشهد فيه المملكة تحوّلات كبرى استجابة لرؤية المملكة 2030 التي أولت اهتماماً كبيراً للابتكار الاجتماعي؛ فأسّست المبادرات الهادفة إلى تغيير حياة المجتمع إلى الأفضل، وأصبحت المملكة نموذجاً على مستوى المنطقة والعالم؛ وبيئةً حاضنة وداعمة للابتكار.
ويسعى منتدى الابتكار الاجتماعي من خلال الجائزة إلى تحفيز وتشجيع مبادرات الابتكار الاجتماعي، واكتشاف المبتكرين والروَّاد الذين يؤسّسون مشاريعهم، ويطلقون مبادراتهم، ويقدمون حلولاً تتميّز بعمق الأثر، وسعة الانتشار، وتُسهم في تحسين حياة المجتمع؛ حيث تشمل مجالات الجائزة: المجال الصحي، مجال التعليم، المجال البيئي، المجال الإنساني، مجال الخدمات العامة، مجال تنمية الأسر الأقل دخلاً.
وتضع لجنة الجائزة أربعة معايير لاختيار الفائزين من بين المؤسسات والمبادرات المترشحة ومن تلك المعايير: أصالة الفكرة وإبداعها، والنضج المؤسسي والحوكمة والاستدامة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي، والانتشار والشمول. ويتفرَّع عن هذه المعايير العامة معايير فرعية ومؤشرات أداء تفصيلية.
ويمكن التقديم على الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني (www.sendianaward.org) ابتداء من 26 /9/ 2022م، وسيكون تاريخ 1 /1/ 2023م هو آخر موعد لقبول المشاركات، فيما سيتم إعلان الفائزين بالجائزة وتكريمهم في الحفل السنوي الذي يقيمه منتدى الابتكار الاجتماعي في شهر فبراير.
وفازت بالجائزة في نسختها الأولى ثلاث مبادرات وطنية مهمَّة هي: مبادرة "تدوير" وتعمل على تقليل الهدر في الطعام من خلال تحويل الفائض منه إلى أسمدة عضوية محسَّنة، ومبادرة "تواصل" وتسعى إلى تطوير برمجيات وأنظمة مساعدة لذوي الإعاقة لتحسين التواصل مع الآخرين، ثمَّ مبادرة "تحَدَّثْ العَرَبِيَّة" التي تسعى لتفعيل اللغة والهوية العربية في حياتنا.
كما تم تكريم مبادرة "صناعي" وهي مبادرة غير ربحية تختص بشؤون القطاع الصناعي، ومبادرة "كيس شيك" وتعمل على صناعة مجموعة من المنتجات العصرية الواعية للبيئة، ومبادرة "العناية بالمصحف" وهي تعمل على جمع المصاحف المتعرضة للتلف وإعادة ترميمها وإيصالها للمستفيدين، ومبادرة "نبوغ" وتهتم باكتشاف الموهوبين في العلم الشرعي ورعايتهم وفق أفضل الممارسات العالمية، ومبادرة "نوّرني" وهي برنامج يعلِّم القراءة والكتابة ومبادئ الدين للفئة الأمِّية في الأحياء ذات الدخل المحدود.
واختارت الجائزة من المبادرات الحكومية وشبه الحكومية، تكريم مؤسسة مسك الخيرية، ومنصة إحسان لريادتهما بين مبادرات الابتكار الاجتماعي.
يُذكر أن منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان"، هو إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات، ويجمع المنتدى سنوياً قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار والاستثمار الاجتماعي، ويسعى لتحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية، وتوفير منصة للتعلُّم، وتبادل الخبرات، وأحدث الممارسات، وبناء الشراكات بين روَّاد الأعمال الإقليميين والعالميين لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق مفهوم الإبداع.