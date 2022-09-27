رئيس "الابتكار الاجتماعي" كاشفاً لـ "سبق" قيمة جوائز "سنديان": متاحة للأفراد

ويسعى منتدى الابتكار الاجتماعي من خلال الجائزة إلى تحفيز وتشجيع مبادرات الابتكار الاجتماعي، واكتشاف المبتكرين والروَّاد الذين يؤسّسون مشاريعهم، ويطلقون مبادراتهم، ويقدمون حلولاً تتميّز بعمق الأثر، وسعة الانتشار، وتُسهم في تحسين حياة المجتمع؛ حيث تشمل مجالات الجائزة: المجال الصحي، مجال التعليم، المجال البيئي، المجال الإنساني، مجال الخدمات العامة، مجال تنمية الأسر الأقل دخلاً.