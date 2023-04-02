جازان.. رابطة الهواة بالاتحاد السعودي توقف بطولة رمضانية وتُشكِّل لجنة للتحقيق

أصدر مجلس إدارة رابطة الهواة بجازان، التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف إحدى البطولات، وتعليق العمل بالتصريح الخاص بها، وتشكيل لجنة للتحقيق؛ وذلك بعد أن شهدت إحدى المباريات شجارًا واقتحامًا للجماهير.
وكانت مقاطع فيديو قد تم تداولها، تُظهر شجارًا واقتحامًا من الجمهور في أحد الدوريات الرمضانية بالمنطقة.
وقد عبَّر عدد من المواطنين عن أسفهم للمَشاهد الخارجة عن الروح الرياضية؛ وطالبوا بضبط مثل هذا النوع من البطولات.
وتفصيلاً، أصدر مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم بجازان بيانًا، أعرب فيه عن أسفه الكبير للأحداث المصاحبة والمؤسفة التي حدثت بعد نهاية لقاء فريقَي أحلام المضايا وزهرة، ضمن مباريات بطولة مزهرة الرمضانية السادسة، التي أقيمت على ملعب بلدية المضايا بقرية مزهرة يوم الجمعة الماضي.
وأكد المجلس أنه بناء على مقاطع الفيديو المتداوَلة في مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الأحداث، وبناء على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم بجازان، فقد تم اتخاذ ما يأتي: إيقاف البطولة، وتعليق العمل بالتصريح الخاص بها حتى إشعار آخر، بجانب تشكيل لجنة للتحقيق في جميع الأحداث المصاحبة لذلك، والرفع بها بصورة عاجلة.
وأكد مجلس إدارة الرابطة بجازان أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة، وأنه لن يتردد بمعاقبة كل من يحاول عمل مثل هذه الأحداث التي تشوه سمعة الرياضة بالمنطقة خاصة، والرياضة السعودية بصفة عامة.