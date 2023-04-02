جازان.. رابطة الهواة بالاتحاد السعودي توقف بطولة رمضانية وتُشكِّل لجنة للتحقيق

وأكد المجلس أنه بناء على مقاطع الفيديو المتداوَلة في مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الأحداث، وبناء على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم بجازان، فقد تم اتخاذ ما يأتي: إيقاف البطولة، وتعليق العمل بالتصريح الخاص بها حتى إشعار آخر، بجانب تشكيل لجنة للتحقيق في جميع الأحداث المصاحبة لذلك، والرفع بها بصورة عاجلة.