"سجين": عواقب المخدرات وخيمة.. ورفقة السوء ورطتني وأبعدتني عن أسرتي وطفلي الرضيع

"موقف لا أُحسد عليه أبدًا.. تمنيت الموت ولا يحدث لي هذا الموقف.. ولو عاد بي الزمن ما كررتها".. بهذه الكلمات روى سجين محكوم عليه في قضية ترويج مخدرات، قصة تورطه بسبب صديق له.
وتحت عنوان "قصة سجين" نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو في سياق حربها على المخدرات، قال فيه السجين إن صديقًا له من سوريا تَواصل معه ليتسلم شنطة ويخبره بعدها بأن فيها حبوب كبتاجون مخدرة؛ لكنه تواصل معه بعدما وصل إلى منزله وأبدى خوفه من التورط في هذا الأمر.
وأضاف أن صديقه أرسل له رقم هاتف وطلب منه التواصل مع صاحبه وتسليمه الشنطة؛ إلا أن الشرطة قبضت عليهما؛ مشيرًا إلى أن الموضوع حدث في لمح البصر، وناتج عن إهمال ورفقة السوء، ونتيجته عواقب وخيمة أبعدته عن أسرته وطفله الذي وُلد من 7 أشهر ولم يره حتى الآن.