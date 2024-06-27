"سجين": عواقب المخدرات وخيمة.. ورفقة السوء ورطتني وأبعدتني عن أسرتي وطفلي الرضيع

وأضاف أن صديقه أرسل له رقم هاتف وطلب منه التواصل مع صاحبه وتسليمه الشنطة؛ إلا أن الشرطة قبضت عليهما؛ مشيرًا إلى أن الموضوع حدث في لمح البصر، وناتج عن إهمال ورفقة السوء، ونتيجته عواقب وخيمة أبعدته عن أسرته وطفله الذي وُلد من 7 أشهر ولم يره حتى الآن.