"السويلم": حجبنا أكثر من 4 آلاف موقع انتهكت حقوق البث لبرنامج "النقطة العمياء"

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم عن حجب أكثر من 4 آلاف موقع إلكتروني انتهكت حقوق البث في سنة واحدة وذلك لبرنامج "النقطة العمياء".
وتفصيلاً، قال "السويلم": هي ليست مواقع منتهكة بل تسرق حقوق الآخرين ونحن نتابع هذه المواقع التي تسرق حقوق الآخرين وبعضهم قد يقوم بنقلها من باب فعل الخير ونفع الناس لكن هذه الكتب لها حقوق وعليها عبارة حقوق الطبع محفوظة ويجب أن نحفظ هذه الحقوق.
وأوضح أن أي عمل له حقان حق أدبي وحق مادي فالحق الأدبي أن تنسب العمل لصاحبة والحق المادي وهو خاضع للتفاوض ويمكن بيعه وشراؤه والترخيص له فالهيئة تسجل الحق الأدبي وتحفظه وتضمن الحق المادي في حال انتهاكه لأخذ الحق من المنتهك.
وأردف: ليس بالضرورة أن يكون هذا الحق مسجلاً إذا كان صاحب الحق مؤلفاً وأثبت أنه صاحب هذا الحق فالهيئة تمارس اختصاصها.
واختتم حديثه مؤكداً أن المبتكر والمبدع في المملكة العربية السعودية لديه فرصة عالية جداً أن يكون إبداعه وابتكاره مصدر دخل له حتى لو كانت صورة أو لقطة إبداعية وابتكارية لأننا قريباً سننشئ منصات دورها أنها تسوق لهذه الابتكارات والإبداعات ترعاه الملكية السعودية الفكرية وتجذب المستثمر لك وتأخذ حقوقك وأنت في بيتك.