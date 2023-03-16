"السويلم": حجبنا أكثر من 4 آلاف موقع انتهكت حقوق البث لبرنامج "النقطة العمياء"

وتفصيلاً، قال "السويلم": هي ليست مواقع منتهكة بل تسرق حقوق الآخرين ونحن نتابع هذه المواقع التي تسرق حقوق الآخرين وبعضهم قد يقوم بنقلها من باب فعل الخير ونفع الناس لكن هذه الكتب لها حقوق وعليها عبارة حقوق الطبع محفوظة ويجب أن نحفظ هذه الحقوق.