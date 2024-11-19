أمين الأحساء: "المدن الذكية" لم تعد طموحًا مستقبليًا بل واقعًا ملموسًا

قال أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا إن المدن الذكية لم تعد مجرد فكرة أو طموح مستقبلي بل أصبحت واقعًا ملموسًا يُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي.
وأضاف أنه دلالة على ذلك تشير الإحصائيات إلى أن الاستثمار العالمي في تقنيات المدن الذكية، يتجاوز الـ 189 مليار دولار سنويًا؛ حيث تستثمر الحكومات والشركات في تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات المبتكرة لتحسين حياة أكثر من 55% من سكان العالم الذين يعيشون في المدن.
جاء ذلك خلال إطلاق "هاكاثون" المدينة الذكية، ضمن مبادرة "الشرقية تُبدع"، والذي تنظمه كلية الموسى للعلوم الصحية، بشراكة استراتيجية مع أمانة الأحساء، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأشار "الملا" إلى أن هذا الحدث يعكس الرؤية المشتركة للقطاعين العام والخاص لبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة في المنطقة وينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي وتحقيق مدن ذكية متطورة.
ونوه إلى أن أمانة الأحساء، وضعت استراتيجيات واضحة لتحقيق هذا الهدف.
ومن أبرز الجهود التي نفذتها: التحول الرقمي للخدمات البلدية وتم من خلالها تطوير منصات إلكترونية تقدم أكثر من 100 خدمة رقمية؛ ما ساهم في تقليل الوقت والجهد والتحول للمدن الذكية، ومشاريع البنية التحتية الذكية.
وشهدت الانتهاء من تركيب أنظمة الإنارة الذكية المُساهمة في تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز مبادرات الحدائق الذكية ومشاريع الاستدامة البيئية كالفرز الذكي في مردم النفايات البيئي.
وقال: هذه مشروعات تخدم رؤية المدينة الذكية، والشراكات الاستراتيجية وعبرها تعمل الأمانة مع القطاعات الحكومية والخاصة على تطوير حلول مبتكرة في مجالات النقل العام وإدارة النفايات وتحسين كفاءة الطاقة والمراقبة الذكية في الطرق والمحاور الرئيسة في الأحساء لمساعدة الجهات الأمنية.
وأضاف "الملا": هذا الهاكاثون يُمثل فرصة سانحة لتبادل الرؤى والأفكار واستعراض المشاريع الإبداعية التي ستقودنا إلى مستقبل أكثر إشراقًا، إضافةً إلى تعزيز ثقافة الابتكار بين الشباب الذين هم عماد المستقبل وقادة التغيير، فبعزمهم وإبداعهم سيتواصل البناء على هذه المبادرات لتحقيق رؤية مدن ذكية مستدامة ومتطورة تكون مثالًا يُحتذى به في المملكة والمنطقة.
وقدم شكره وتقديره لكل من ساهم في تنظيم الهاكاثون ومبادرة كلية الموسى للعلوم الصحية باستضافته، وللشباب المشاركين في هاكاثون المدينة الذكية.
يذكر أن "هاكاثون المدينة الذكية"، يهدف إلى تصميم وتطوير حلول مبتكرة تواجه تحديات المدن المعاصرة باستخدام أحدث التقنيات.
حيث يجتمع المبدعون والمبتكرون من كل المجالات لابتكار مستقبل أكثر ذكاءً للمدن، ويُشارك فيه أكثر من 13 جهة حكومية وخاصة لعرض البرامج والمشاريع الخاصة بـ"المدن الذكية"، في الوقت الذي يستقبل فيه الوفود الطلابية من مدارس الأحساء.
كما يُقدم الهاكاثون فرص التطوير للمهارات بمشاركة خبراء في مجالات متعددة من خلال ورش تدريبية ولقاءات مفتوحة.