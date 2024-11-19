أمين الأحساء: "المدن الذكية" لم تعد طموحًا مستقبليًا بل واقعًا ملموسًا

وأضاف "الملا": هذا الهاكاثون يُمثل فرصة سانحة لتبادل الرؤى والأفكار واستعراض المشاريع الإبداعية التي ستقودنا إلى مستقبل أكثر إشراقًا، إضافةً إلى تعزيز ثقافة الابتكار بين الشباب الذين هم عماد المستقبل وقادة التغيير، فبعزمهم وإبداعهم سيتواصل البناء على هذه المبادرات لتحقيق رؤية مدن ذكية مستدامة ومتطورة تكون مثالًا يُحتذى به في المملكة والمنطقة.