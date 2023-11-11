"هيئة تقويم التعليم" تنتهي من اختبار التربوي "العام" لمنح الرخصة المهنية للمعلمين

حيث انتهت هيئة تقويم التعليم والتدريب من اختبارات في الفترة الأولى "الاختبار التربوي"، بعد أن أدى عديد المعلمين والمعلمات الاختبار في المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية، لإجراء اختبار الفترة الأولى "الاختبار العام التربوي"، ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية، للسنة الرابعة على التوالي، وهي السنة الأخيرة على انتهاء المهلة الممنوحة لهم لإصدار الرخصة المهنية.