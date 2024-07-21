"الأحوال المدنية المتنقلة" تقدم خدماتها في 19 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، تقديم الخدمة اليوم للرجال في بلدية محافظة الشماسية، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة؛ فيما تقدم خدماتها يوم غد للنساء في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع؛ على أن تقدم خدمتها يوم الثلاثاء للرجال في بلدية مركز دخنة؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في جمعية "هاد" للدعوة والإرشاد بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد.