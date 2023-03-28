"لأجلهم" لذوي الإعاقة تُقِيم اللقاء السنوي الأول للمسؤولية الاجتماعية بشعار "أبشر بالخير"

وأوضحت رئيس مجلس الإدارة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، أن اللقاء يستهدف العديد من الجهات ذات العلاقة لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية في خدمة برامج القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى دورهم الفعال لتحقيق أفضل الخدمات والإمكانيات التي نُنتج منها برامج ومبادرات مبتكرة ومميزة ترفع من جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أفضل مستوياتها.