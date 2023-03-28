"لأجلهم" لذوي الإعاقة تُقِيم اللقاء السنوي الأول للمسؤولية الاجتماعية بشعار "أبشر بالخير"

تُقيم جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، اللقاءَ السنوي الأول لتفعيل اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، تحت شعار "أبشر بالخير" مساء اليوم، في الرياض، بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين.
وأوضحت رئيس مجلس الإدارة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، أن اللقاء يستهدف العديد من الجهات ذات العلاقة لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية في خدمة برامج القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى دورهم الفعال لتحقيق أفضل الخدمات والإمكانيات التي نُنتج منها برامج ومبادرات مبتكرة ومميزة ترفع من جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أفضل مستوياتها.
وأضافت الأميرة نوف: للقطاعات الخاصة والحكومية دور كبير في دعم القطاع غير الربحي، وفي تنمية البرامج المجتمعية التي تخدم المجتمع ككل وتحديدًا الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مثمّنة كل جهودهم المبذولة والدائمة في تنمية البرامج والمشاريع التي تخدم ذوي الإعاقة.