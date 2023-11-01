الرئيس الإماراتي: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للسعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم

أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.
وقال الرئيس الإماراتي عبر حسابه بمنصة إكس: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، تواصل المملكة التنمية والازدهار.
وأمس، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، موافقة مجلس "فيفا" على طلب السعودية، استضافة كأس العالم 2034.
يأتي إسناد مهمة تنظيم مونديال 2034 إلى السعودية، في ظل الدعم والتأييد الكبير الذي حظي به الملف السعودي، منذ إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي في التاسع من أكتوبر الجاري، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".