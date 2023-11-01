الرئيس الإماراتي: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للسعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم

يأتي إسناد مهمة تنظيم مونديال 2034 إلى السعودية، في ظل الدعم والتأييد الكبير الذي حظي به الملف السعودي، منذ إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي في التاسع من أكتوبر الجاري، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".