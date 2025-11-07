"محمية الملك عبدالعزيز": إيقاف مؤقت للأنشطة والزيارات في روضة الخفس

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن إيقاف مؤقت لجميع الأعمال والزيارات في منطقة روضة الخفس داخل المحمية، وذلك لبدء دراسات المسح الجيولوجي لظاهرة الخفس الطبيعية.
وأوضحت "الهيئة" عبر حسابها في منصة "إكس" أن القرار يشمل تعليق أنشطة المقاولين والمتعاقدين، ومنع الدخول إلى المنطقة بالكامل حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامة الزوار والعاملين، وتجنبًا لأي أضرار على الأرواح والممتلكات.
وأكدت "الهيئة" أن هذا الإجراء المؤقت يأتي ضمن جهودها لتعزيز السلامة العامة وحماية البيئة الطبيعية للمحمية، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها.