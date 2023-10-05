جدة.. أكثر من 18 ألف جولة رقابية تغلق 345 منشأة تجارية وصحية خلال سبتمبر

وقدّمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجّلت تقدماً في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنةً مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.