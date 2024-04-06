ولي العهد يستعرض مع ولي العهد البحريني فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
ورحّب سمو ولي العهد بسمو ولي عهد مملكة البحرين في السعودية متمنيًا له ولمرافقيه طيب الإقامة، فيما عبّر سموه عن سعادته بزيارة السعودية، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحُسن الاستقبال.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال: الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
فيما حضر من الجانب البحريني: الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، والشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد، والعقيد الركن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة المرافق العسكري لسمو ولي العهد.