"الفضلي" يطلق الخطة الاستراتيجية للبحث والابتكار في "البيئة والمياه والزراعة"

وبيّن أن الخطة تضع مؤشراتٍ للأداء، وتحدد المستهدفات المطلوب تحقيقها بحلول عام 2030م، واستندت في ذلك على أربعة أهداف إستراتيجية مستمدة من التحديات الحالية في المنظومة تتمثل في؛ تحفيز الطلب وتبني حلول التقنية والابتكار في قطاعات المنظومة، وتعزيز المعروض من حلول التقنية والابتكار وبناء القدرات لضمان إمدادٍ كافٍ ومستمر من الحلول الابتكارية، وتحسين التعاون والترابط وتعزيز الوعي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في المنظومة، إضافة إلى توجيه أنشطة البحث والابتكار لتتواءم مع الإستراتيجيات والمهام الوطنية.