نيودلهي.. لقاءات ثنائية تجمع وزير الخارجية بـ"بلينكن" و"شكري"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.
وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وتطرّق الجانبان للعديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية- الأوكرانية) والجهود المبذولة بشأنها، ومناقشة سبل تكثيف العمل المشترك تجاه إرساء دعائم الأمن والسلم التي يبذلها البَلَدان الصديقان بالمنطقة والعالم.
وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
من ناحية أخرى، التقى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.
وتضمّن اللقاء استعراض علاقات الأخوّة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي في المجالات كافة.
وتطرّق الجانبان إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.
وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان إلى سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.