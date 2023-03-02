نيودلهي.. لقاءات ثنائية تجمع وزير الخارجية بـ"بلينكن" و"شكري"

وتطرّق الجانبان إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.