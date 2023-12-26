"برمجيات حرة ومفتوحة".. مذكرة تفاهم تجمع "جامعة فيصل" و"الحكومة الإلكترونية"

بدوره، أوضح عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور حسن القحطاني، أن توقيع الجامعة مذكرة التفاهم سيعزّز دور الجامعة في تأهيل الطلبة لتغطية متطلبات واحتياجات سوق العمل في مجال البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، مؤكداً أن الجامعة حريصة كل الحرص على تطور العمل وتحقيق مراحل متقدمة في قياس التحول الرقمي للعام القادم، بإذن الله، كما أنها ستظل مستمرة في تحقيق الإنجازات بفضل دعم الإدارة العليا للجامعة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة.