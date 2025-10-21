بدء طرح التذاكر المجانية لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

وتأتي استضافة المملكة للبطولة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها الريادية في مجالات الدفاع المدني والسلامة العامة؛ التي تهدف إلى إبراز الجوانب الرياضية والإنسانية لرجال الإطفاء والإنقاذ، وتعزيز التفاعل الجماهيري مع هذا الحدث العالمي الذي يعكس مكانة المملكة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية النوعية، ولمزيد من المعلومات حول حجز التذاكر زيارة يمكن الرابط