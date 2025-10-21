بدء طرح التذاكر المجانية لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ عن بدء طرح التذاكر المجانية لحضور منافسات البطولة عبر منصة "ويبوك", وذلك استعدادًا لانطلاقها في مدينة الرياض خلال الفترة من ( 28 إلى 31 ) أكتوبر 2025م، بمشاركة 22 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وتأتي استضافة المملكة للبطولة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها الريادية في مجالات الدفاع المدني والسلامة العامة؛ التي تهدف إلى إبراز الجوانب الرياضية والإنسانية لرجال الإطفاء والإنقاذ، وتعزيز التفاعل الجماهيري مع هذا الحدث العالمي الذي يعكس مكانة المملكة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية النوعية، ولمزيد من المعلومات حول حجز التذاكر زيارة يمكن الرابط