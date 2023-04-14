متجهة إلى السعودية.. اكتشاف 10 ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة مطاطية

أحبطت السلطات الأمنية اللبنانية عملية تهريب كبتاغون بلغت حوالي 10 ملايين حبة، كانت مخبأة داخل شحنة كربون مطاطي، والتي كانت في طريقها من لبنان إلى السنغال ومنها إلى السعودية.
وأصدرت وزارة الداخلية اللبنانية بياناً اليوم الجمعة، أوضحت فيه أن شعبة المعلومات تمكنت من إفشال عملية التهريب بعد اكتشافها مخططات المطلوب للقضاء (ج.ش) لتهريب الحبوب المخدرة، وتم تحديد أعضاء الشبكة ومستودع البضائع في منطقة القبة - طرابلس.
ونتيجة للرصد والمتابعة، تم إيقاف 4 لبنانيين خلال قيامهم بتحميل الحبوب المخدرة داخل الحاويات تمهيداً لنقلها إلى مرفأ طرابلس، ويجري حالياً التحقيق معهم لتحديد المزيد من المتورطين في العملية.