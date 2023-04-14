متجهة إلى السعودية.. اكتشاف 10 ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة مطاطية

أحبطت السلطات الأمنية اللبنانية عملية تهريب كبتاغون بلغت حوالي 10 ملايين حبة، كانت مخبأة داخل شحنة كربون مطاطي، والتي كانت في طريقها من لبنان إلى السنغال ومنها إلى السعودية.