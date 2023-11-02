"ساين" وعملاؤها يتبرّعون بمبلغ "250" ألف ريال لإغاثة الشعب الفلسطيني

ويأتي هذا التبرُّع استجابةً للحملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني؛ لإغاثتهم في قطاع غزة امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية التاريخي في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.