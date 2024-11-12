في واقعتين بالشرقية وجازان.. ضبط مقيمين ومواطن بسبب مخالفة نظام البيئة

تفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلالهما الرواسب في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نهل وتجريف التربة.