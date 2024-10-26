مكافحتهم مسؤوليتنا جميعاً.. القبض على عدد من المتسوّلين بجدة

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل بطريقة مباشرة في إحدى محطات الوقود، وأخرى صومالية تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر بالطرق العامة.