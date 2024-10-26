مكافحتهم مسؤوليتنا جميعاً.. القبض على عدد من المتسوّلين بجدة

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في جدة، عن رصد وضبط شخصٍ من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر في الأماكن العامة.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل بطريقة مباشرة في إحدى محطات الوقود، وأخرى صومالية تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر بالطرق العامة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.