المديهيم: "الخزف السعودي" موجود بكل منزل وأغلب المشاريع في المملكة العربية السعودية

وأضاف المديهيم: "أنّ شركة الخزف السعودي تملك 14 مصنعًا في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى 59 معرضًا للبيع بالتجزئة، كما تم توفير الشركة للقدرات اللوجيستية للبيع بالجملة لتغطية جميع مناطق المملكة، هذا بالإضافة إلى تواجدها الدائم في كافة المشاريع القائمة الكبرى بالسعودية، ولا يقتصر الأمر على الاهتمام بالأسواق المحلية، بل توسعنا بأعمالنا عالميًّا وأصبحنا نصدّر لأكثر من 60 دولة حول العالم؛ لذلك أصبحت منتجات الخزف السعودي حاضرة وموجودة بكل منزل ومشروع قائم أو مستقبلي في المملكة العربية السعودية".