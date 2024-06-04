المديهيم: "الخزف السعودي" موجود بكل منزل وأغلب المشاريع في المملكة العربية السعودية

بخبرة تمتدّ لأكثر من 40 عامًا، حافظ "الخزف السعودي" على تصدره بكسب ثقة العملاء، ولم يقتصر الأمر داخل المملكة العربية السعودية فحسب، بل امتدّ إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
هذه الثقة هي نتيجة سنين طويلة من الخبرات المكتسبة والمعرفة بمتطلبات السوق والعملاء، إضافة إلى توفير أفضل الخامات والمنتجات بأسعار منافسة ومدروسة.
أوضح ذلك الرئيسُ التنفيذي لشركة الخزف السعودي عزام بن سعود المديهيم، على هامش مشاركة الخزف السعودي في معرض مشروعات السعودية للبناء والبناء المستدام، المقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 2 وحتى 5 يونيو الجاري.
وأضاف المديهيم: "أنّ شركة الخزف السعودي تملك 14 مصنعًا في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى 59 معرضًا للبيع بالتجزئة، كما تم توفير الشركة للقدرات اللوجيستية للبيع بالجملة لتغطية جميع مناطق المملكة، هذا بالإضافة إلى تواجدها الدائم في كافة المشاريع القائمة الكبرى بالسعودية، ولا يقتصر الأمر على الاهتمام بالأسواق المحلية، بل توسعنا بأعمالنا عالميًّا وأصبحنا نصدّر لأكثر من 60 دولة حول العالم؛ لذلك أصبحت منتجات الخزف السعودي حاضرة وموجودة بكل منزل ومشروع قائم أو مستقبلي في المملكة العربية السعودية".
ولم تقتصر مشاركة الخزف السعودي بالمعارض المحلية فحسب، بل كان للأسواق والمعارض العالمية نصيب واهتمام كبير لديها؛ حيث كانت حاضرة في مختلف المعارض الكبرى خارج السعودية والتي تختصّ بجميع مواد البناء والسيراميك، إضافة إلى السخانات الكهربائية، وأيضًا السخانات التي تعتمد على الطاقة الشمسية والأدوات الصحية.
الجدير بالذكر أن منتجات الخزف السعودي تعدّ من أكثر المنتجات طلبًا في دول الخليج والدول العربية امتدادًا إلى وسط آسيا وشرقها، وصولًا إلى قارتَي أوروبا وأفريقيا؛ حيث لاقت السخانات التي يتم تصنيعها لدى الخزف السعودي إقبالًا كبيرًا، ونالت استحسان الجميع، وأصبح لديهم موزعون معتمدون في مختلف الأسواق العالمية.
ومن ناحية العمليات التشغيلية فقد تمّ إنشاء وتصميم مصانع شركة الخزف السعودي، والتي بلغت 14 مصنعًا بأعلى معايير الجودة العالمية، كما تتم الاستعانة بالروبوتات والآلات بشكل كامل لعمليات التصنيع، ويقتصر التدخل البشري بها على ضمان التحكّم بالجودة لتحقيق أعلى المعايير للمنتجات.
كما يعدّ الخزف السعودي من أكثر الشركات التي تقوم بتخصيص ميزانية للأبحاث والتطوير، وخصوصًا أنّ كافّة ما تقدمه من منتجات بدءًا من المواد الخام، وصولًا إلى التصميم والإنتاج والاختبارات المكثفة وحتى خروج المنتج للأسواق يتم داخل مصانعهم في المملكة، وبكفاءات وطنية سعودية؛ حيث يولي الخزف السعودي اهتمامًا كبيرًا لاستقطاب وتوظيف الكوادر والمواهب السعودية في كافة مناصب الشركة.
وبالرغم من انفتاح السوق السعودية ودخول العديد من المنافسين من مختلف دول العالم، إلا أن ثقة العميل سواء كان مواطنًا أو مقيمًا بفخر الصناعة السعودية لم يتغير، ولا تزال منتجات الخزف السعودي المنتج الأول لديهم.