غدًا في الرياض.. ينطلق منتدى "الالتزام البيئي 2024" الذي ينظمه المركز الوطني للرقابة

وأفاد "المطرفي" بأن الفعالية تشكل فرصة غير اعتيادية لجميع المؤسسات والشركات لاستعراض مشاريعها ومبادراتها وأدواتها التي تدعم منظومة الاستدامة البيئية؛ للخروج بأفضل الممارسات العالمية في مجال البيئة عبر مواءمة الخطط والمشاريع التي تسهم في التنفيذ الناجح لكل ما يخدم قطاع البيئة المستدامة؛ مشيرًا إلى أن جلسات المنتدى ستناقش التحديات للمضي قدمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، مع حماية وصون الموارد والموائل الطبيعية في المملكة.