مختصون: رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي 5% في الناتج المحلي يعزز من الاستدامة

وعلى هامش المعرض، وُقّعت في اليوم الثاني 15 اتفاقية شراكة ومذكرات تفاهم بين جهات متنوعة ومرتبطة في القطاع، وجامعات وجمعيات أهلية ومعاهد بحوث، وتوقيع اتفاقية خماسية بين جمعية المودة للتنمية الأسرية وكل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومجلس شؤون الأسرة، وصندوق دعم الجمعيات، والمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور وأثر جمعيات التنمية الأسرية، إضافة إلى ذلك وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تفاهم مع مؤسسة "سعي" الوقفية، ومذكرة أخرى مع جمعية "مساعي" الخيرية.