نالها متنزّه الغاط.. أمير الرياض يتسلم جائزة "العلَم الأخضر الدولية"

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور علي بن محمد المنصور، ونائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللواء متقاعد علي الأسمري، ومنسوبي المركز.