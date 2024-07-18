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لتسهيل طلب الخدمات ورفع مستوى جودتها.. "تعليم الرياض" يطلق نظام الدعم الموحد
يتميز بتوحيد قنوات الدعم الفني لمختلف قطاعات التعليم ضمن منظومة ورقم اتصال موحد
دشّن المدير العام للتعليم في منطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى الذي يستهدف مجال الخدمات المشتركة، وخدمات المباني، والأمن والسلامة، وخدمات التقنية.
يأتي ذلك في إطار العمل على تسهيل طلب الخدمات، ورفع مستوى جودتها؛ لضمان استمرارية العمل في جميع الأوقات.
ويتميز النظام بتوحيد قنوات الدعم الفني لمختلف قطاعات التعليم ضمن منظومة واحدة ورقم اتصال موحد.
ووضعت الإدارة خطة إعلامية للتوعية بالنظام لموظفي الإدارة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة.