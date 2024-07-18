لتسهيل طلب الخدمات ورفع مستوى جودتها.. "تعليم الرياض" يطلق نظام الدعم الموحد

دشّن المدير العام للتعليم في منطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى الذي يستهدف مجال الخدمات المشتركة، وخدمات المباني، والأمن والسلامة، وخدمات التقنية.