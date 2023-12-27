بجوائز تصل إلى 60 مليون ريال وهي الأعلى تاريخياً.. انطلاق كأس العلا للصقور غداً

وتتكون منافسات الكأس؛ التي تقام على مدار تسعة أيام، من أربعة مسارات ضمن مسابقتَي الملواح والمزاين، حيث سيتم تخصيص المسار الأول للمشاركين عبر 24 شوطاً للمُلاك والمحترفين المحليين، فيما يشارك في المسار الثاني الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط، وذلك ضمن 48 شوطاً؛ موزعة على المشاركين المحليين والمُلاك المحليين مفتوح، والمحترفين المحليين، والمُلاك الدوليين والمحترفين الدوليين.