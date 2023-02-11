محليات

الطائرة السعودية السادسة تحط في غازي عنتاب.. 98 طناً من المساعدات

ضمن الجسر الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان إنفاذاً لتوجيهات القيادة
الطائرة السعودية السادسة تحط في غازي عنتاب.. 98 طناً من المساعدات
واس
واس

وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، صباح اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طناً من المساعدات الإغاثية؛ تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرّري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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