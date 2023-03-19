"التجارة": وفرة عالية في السلع والمنتجات الرمضانية ورقابة ميدانية مستمرة على الأسواق

وتعمل وزارة التجارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توفّر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، والرقابة على الأسعار، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كافٍ، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك، كما تراقب التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة، وضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.