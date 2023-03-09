"داركو" راعياً ماسياً لمعرض ريستاتكس الرياض 2023

أعلنت داركو العقارية رعايتها الماسية لمعرض ريستاتكس الرياض الذي انطلق يوم الثلاثاء 7 مارس ويستمر لمدة أربعة أيام تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وتميّز جناح شركة داركو بنماذج لأكبر مشاريعها التي يجري العمل على تنفيذها، ومعلومات تعريفية عن مشاريعها الضخمة التي انتهت منها واستحقت عليها الحصول على جائزة أفضل مطوّر عقاري في المنطقة الغربية، ويشهد الجناح حضور العديد من الشخصيات البارزة في مختلف التخصصات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية للتعرّف على جديد داركو.