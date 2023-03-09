"داركو" راعياً ماسياً لمعرض ريستاتكس الرياض 2023

أعلنت داركو العقارية رعايتها الماسية لمعرض ريستاتكس الرياض الذي انطلق يوم الثلاثاء 7 مارس ويستمر لمدة أربعة أيام تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وتميّز جناح شركة داركو بنماذج لأكبر مشاريعها التي يجري العمل على تنفيذها، ومعلومات تعريفية عن مشاريعها الضخمة التي انتهت منها واستحقت عليها الحصول على جائزة أفضل مطوّر عقاري في المنطقة الغربية، ويشهد الجناح حضور العديد من الشخصيات البارزة في مختلف التخصصات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية للتعرّف على جديد داركو.
وبصفتها الراعي الرسمي لنادي الاتحاد قامت الشركة بعرض كأس بطولة السوبر السعودي في جناح الشركة يوم الأربعاء 8 مارس بحضور قائد نادي الاتحاد التاريخي محمد نور.
وعن المشاركة في المعرض وما يضمه جناح الشركة تحدث الدكتور عمر القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية قائلاً: "نحرص دائماً على التواجد في مثل هذه المعارض المتميزة إلى جانب نخبة من الشركات المحلية وأيضاً الدولية التي أصبحت تحرص على التواجد والتفاعل مع كافة الأحداث التي تشهدها المملكة بعد النقلة الكبيرة التي شهدتها بلادنا في مختلف المجالات على ضوء رؤية 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله - والمعرض يعدّ فرصة مثالية لكي نلتقي بعملائنا ليس فقط لإطلاعهم على جديدنا ولكن أيضاً لنستمع لآرائهم وانطباعاتهم التي نوليها كل الاهتمام فيما نقدّمه من أعمال".
وعن خطط داركو في المرحلة المقبلة قال القحطاني: "نعتز بثقة العملاء والمستثمرين بعد نجاح طرح صندوق داركو العقاري الأول عبر منصة عوائد والذي تم تغطيته في فترة قياسية، ونعمل حالياً على العديد من المشاريع؛ منها مشروع قيد التنفيذ في مدينة الرياض التي سيكون لنا حضور أكبر فيها خلال الفترة المقبلة بإذن الله بالإضافة لباقي مدن المملكة".
ورحب الرئيس التنفيذي لشركة داركو بكافة زوّار المعرض في جناح داركو للتعرّف على جديد مشاريع الشركة، مشيراً إلى وجود فريق متكامل من الشركة من أجل الاستماع للعملاء والإجابة على استفساراتهم.