جهود 8 سنوات ودعم مليوني.. "الصباحي": تفريغ "صافر" إنجاز للمملكة وإنقاذ

قال رئيس مركز المنبر اليمني للدراسات أحمد الصباحي لـ"سبق": إن إعلان الأمم المتحدة البدء بتفريغ الناقلة النفطية "صافر" والوصول إلى تفريغ ربع الكمية من النفط المهدد بالتسرب بسبب تهالك سفينة "صافر"، خبرٌ مهم وإيجابي؛ لا سيما إذا قارنّا ذلك بهول الكارثة البيئية التي كانت ستحدث في حال تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في مياه البحر الأحمر وباب المندب وما جاورها.