أمير الشرقية يرعى مؤتمر التوحّد الدولي ويطلق مبادرة لتوظيف ألف مستفيد

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "شمعة التوحد"، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، إلى أن المؤتمر يمثل امتدادًا لمسيرة نجاح الشركة، مؤكدًا أن دعم سمو أمير المنطقة كان دافعًا لتحويل الرؤى إلى واقع. وأضاف أن الشركة ارتكزت على أربع ركائز استراتيجية، شملت نشر الخدمات، وبناء الكفاءات، وتأسيس شراكات تكاملية، وتعزيز الدمج المجتمعي، لافتًا إلى أن نسبة الدمج تجاوزت 40%، وتم إلحاق 70 طالبًا بالتعليم العام، وتوظيف أكثر من 20 مستفيدًا حتى الآن.