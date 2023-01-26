جامعة شقراء تحقق المركز الأول بملتقى "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني"

حقق طلبة جامعة شقراء المركز الأول في واحة الابتكارات في التعليم، والتي تنعقد كإحدى فعاليات "ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني" في نسخته الثانية "GTEL2023"، وبتنظيم من الجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك من خلال مشروع "تطبيق واضح" والذي يقدم خدمات مميزة تستهدف المعلمين وطلاب المدارس.
وفي التفاصيل، يتضمن تطبيق "واضح"، الذي تم إعداده وتنفيذه بوساطة الطالبتين رند سعد سليمان الشنيفي، وفاطمة عبدالعزيز العيسى من قسم علوم الحاسب، تقديم تجارب علمية منهجية باستخدام تقنية الواقع المعزز في بيئة ثلاثية الأبعاد، بدلاً من المعامل والأدوات التقليدية المطلوبة لتنفيذها، ويتم ذلك بطريقة أكثر أمانًا وبعيدًا عن المخاطر داخل المعامل، كما يمكن للتطبيق تنفيذ كل هذه الخدمات في أي وقت دون الحاجة إلى إعداد أو تجهيز مسبق.
ويشهد ملتقى "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني"، مشاركة أكثر من 45 متحدثًا ومتحدثة من 30 دولة، عدد من الخبراء والمختصين في مجال التعليم الإلكتروني، وذلك سعيًا لاستشراف مستقبل التعلم الإلكتروني، وتبادُل المعارف والمهارات والتقنيات، لاكتشاف التغييرات المستقبلية تحقيقًا للجودة الشاملة التي تخدم مسيرة التعليم، وتُطور أداءه، وتعزز مكتسباته.