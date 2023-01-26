جامعة شقراء تحقق المركز الأول بملتقى "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني"

وفي التفاصيل، يتضمن تطبيق "واضح"، الذي تم إعداده وتنفيذه بوساطة الطالبتين رند سعد سليمان الشنيفي، وفاطمة عبدالعزيز العيسى من قسم علوم الحاسب، تقديم تجارب علمية منهجية باستخدام تقنية الواقع المعزز في بيئة ثلاثية الأبعاد، بدلاً من المعامل والأدوات التقليدية المطلوبة لتنفيذها، ويتم ذلك بطريقة أكثر أمانًا وبعيدًا عن المخاطر داخل المعامل، كما يمكن للتطبيق تنفيذ كل هذه الخدمات في أي وقت دون الحاجة إلى إعداد أو تجهيز مسبق.