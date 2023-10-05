"الشهري": احتفاء "التعليم" بيوم المعلم تعبير عن التقدير العميق من الوزارة للمعلمين والمعلمات

وأشار إلى أن وزارة التعليم تشجع المدارس على تنظيم الأنشطة التعليمية الخاصة بيوم المعلم العالمي، فيما تشمل هذه الأنشطة: ورش العمل والندوات والمحاضرات التي تهدف إلى تعزيز التطوير المهني للمعلمين وتبادل الخبرات وتعزيز روح الفريق بينهم، وكذلك الفعاليّات المدرسية، حيث يوفر يوم المعلم العالمي فرصة للطلاب وأولياء الأمور وحتى المجتمع بأكمله، للتعبير عن التقدير للمعلم والمعلمة، ويُمكن للطلاب والأهالي كتابة رسائل شكر وتهنئة لمعلميهم وإظهار امتنانهم واعترافهم بالدور المؤثر للمعلمين في حياتهم.