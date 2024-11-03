"طريق رفحاء-حائل" يتوشَّح باللون الأبيض اللؤلئي من جراء عاصفة مطرية مُحمَّلة بالبَرَد

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أطلق قبل قليل تحذيرات حمراء، وأعلن استمرار الأمطار الغزيرة لليوم الثاني على محافظة رفحاء. وتشمل الحالة رياحًا شديدة، وتساقُط البَرَد، وانعدام الرؤية الأفقية، وجريان سيول، وصواعق رعدية.