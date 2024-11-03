"طريق رفحاء-حائل" يتوشَّح باللون الأبيض اللؤلئي من جراء عاصفة مطرية مُحمَّلة بالبَرَد

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"طريق رفحاء-حائل" يتوشَّح باللون الأبيض اللؤلئي من جراء عاصفة مطرية مُحمَّلة بالبَرَد
لوحات بانورامية مذهلة أسرت العقول على مساحات شاسعة من الأرض
التقطت عدسة المصور غازي الخشرم من سكان محافظة رفحاء صورًا لمشاهد ساحرة لحبات البَرَد وهي تتناثر على الطريق الواقع بين رفحاء وحائل يوم أمس السبت.
وبيَّنت الصور توشح أطنان الرمال الذهبية بالنفود باللون الأبيض اللؤلئي من جراء حبات البَرَد المتناثرة على مساحات شاسعة من الأرض.
ورسمت حبات البَرَد فوق الرمال لوحات بانورامية مذهلة، أسرت العقول والألباب، وأجبرت مرتادي الطريق على التوقف والتقاط الصور التذكارية لهذه المناظر التاريخية النادرة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أطلق قبل قليل تحذيرات حمراء، وأعلن استمرار الأمطار الغزيرة لليوم الثاني على محافظة رفحاء. وتشمل الحالة رياحًا شديدة، وتساقُط البَرَد، وانعدام الرؤية الأفقية، وجريان سيول، وصواعق رعدية.