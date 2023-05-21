أهالي رائدَيْ الفضاء "علي القرني" و"ريانة برناوي" يودِّعون ابنَيْهما قبل الانتقال لمركبة الفضاء

ودَّع أهالي رائدَيْ الفضاء علي القرني وريانة برناوي ابنَيْهما قبل الانتقال لمركبة الفضاء قبل قليل في محطة الفضاء الدولية ISS في مدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي ذلك ضمن مراسم أعدتها المحطة؛ إذ وصل الرائدان إلى منطقة مخصصة لهذا الغرض عبر طائرة عمودية "هليكوبتر" قبل أن يستقلا إلى المنصة سيارات تسلا الكهربائية.
وأكد محمد عبدالعزيز، والد رائد الفضاء علي القرني، في تصريح إلى وسائل الإعلام، أن هذه اللحظة تُعدُّ انعكاسًا لدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ونتاج رؤية السعودية 2023. مشيرًا إلى أن مشاعر الفخر تملؤنا بهذه اللحظة التاريخية، داعيًا الله -عز وجل- أن تتكلل الرحلة بالنجاح.
في حين أشار عبدالله، شقيق رائد الفضاء علي القرني، إلى أن مشاعر الفخر تكسو الوطن وشعبه، مستعرضًا مشاعر ومعنويات شقيقه العالية في هذه المهمة؛ وهو ما انعكس على عائلته.
بدوره، أفاد مؤيد، شقيق رائدة الفضاء ريانة برناوي، بأن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه السعودية من تقدُّم وتطور، وطموحات الجيل الواعد الذي تحفزه الرؤية بجهود سمو ولي العهد -حفظه الله- الملهم الأول لهم.
من جهتها، أكدت ريلام، شقيقة ريانة، أن شعور الفخر يملأ أسرتها، وأن الحماس يطغى على أي شيء آخر، مضيفة بأنها تسعد بدعوات جميع أبناء الوطن بأن تُتكلَّل الرحلة بالنجاح.