أهالي رائدَيْ الفضاء "علي القرني" و"ريانة برناوي" يودِّعون ابنَيْهما قبل الانتقال لمركبة الفضاء

وأكد محمد عبدالعزيز، والد رائد الفضاء علي القرني، في تصريح إلى وسائل الإعلام، أن هذه اللحظة تُعدُّ انعكاسًا لدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ونتاج رؤية السعودية 2023. مشيرًا إلى أن مشاعر الفخر تملؤنا بهذه اللحظة التاريخية، داعيًا الله -عز وجل- أن تتكلل الرحلة بالنجاح.