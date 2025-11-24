تفاصيل تنفيذ الهوية الحجازية بمشاريع جدة.. والتركي: تحافظ على مكانتها

وأشار التركي إلى أن مدينة جدة أصبحت تحتضن جميع الأجيال، وتلائم مختلف الأعمار، حيث لا يزال عبق ماضيها حيًّا في ذاكرة الشباب، تمامًا كما كان لدى أجيال "الزمن الجميل"، وهو ما يظهر جليًّا من خلال الإقبال على زيارة "جدة التاريخية" على مدار العام.