خلال 2023.. "تراحم" تنفذ أكثر من 59 ألف خدمة وتنال جائزتين عالميتين نوعيتين

وتركز "تراحم" على مفهوم تمكين المستفيدين والمشاركة المجتمعية من خلال تبني 3 مسارات تتضمن 23 خدمة: مسار الرعاية الأساسية الذي يقدم العديد من الخدمات الرئيسة تشمل: الرعاية الأولية، والطبية، والسكنية، والمالية، ومسار العناية الأسرية الذي يقدم برامج العناية التنموية تشمل: العناية الإرشادية، والترابط الأسري، والقبول المجتمعي، وتنمية المهارات الحياتية، إضافةً إلى مسار تنمية القدرات الذي يشمل: خدمات التعليم، والتأهيل والتدريب، والتوظيف وريادة الأعمال ورعاية الموهوبين والمتميزين.