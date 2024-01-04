خلال 2023.. "تراحم" تنفذ أكثر من 59 ألف خدمة وتنال جائزتين عالميتين نوعيتين

استعرضت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، منجزاتها السنوية ومشاريعها التنموية المقدمة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وذلك تزامنًا مع نهاية عام 2023م.
وأوضحت "تراحم" أن المنجزات تعكس الأرقام القياسية المحققة من خلال عمل الجهات التابعة لها التي تصل إلى 15 لجنة فرعية في جميع مناطق المملكة لخدمة المستفيدين.
وتركز "تراحم" على مفهوم تمكين المستفيدين والمشاركة المجتمعية من خلال تبني 3 مسارات تتضمن 23 خدمة: مسار الرعاية الأساسية الذي يقدم العديد من الخدمات الرئيسة تشمل: الرعاية الأولية، والطبية، والسكنية، والمالية، ومسار العناية الأسرية الذي يقدم برامج العناية التنموية تشمل: العناية الإرشادية، والترابط الأسري، والقبول المجتمعي، وتنمية المهارات الحياتية، إضافةً إلى مسار تنمية القدرات الذي يشمل: خدمات التعليم، والتأهيل والتدريب، والتوظيف وريادة الأعمال ورعاية الموهوبين والمتميزين.
وذكر الأمين العام صقر بن محمد القرني أن "تراحم" تعكف دومًا على مواصلة الجهود المبذولة مع الجهات الشريكة وذات العلاقة لتحقيق النتائج المرجوة وفقًا للخطة الإستراتيجية لـ 2023- 2025م، وأن هذا الحراك الإنساني التنموي يحظى بدعمٍ من الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية كافة؛ لتؤكد المكانة الإنسانية وماهيّة تمكين المستفيدين، وإشراك المجتمع المحلي في دعم النسيج المجتمعي واستقراره لمستفيدي "تراحم"، كونه جزءًا لا يتجزأ من التعاليم الدينية وتلاحم المجتمع.
وتسعى "تراحم" إلى الإسهام في تعظيم المشاركة التنموية والاقتصادية من خلال تحويل المستفيدين من الاحتياج إلى الاكتفاء عبر تنويع البرامج المقدمة؛ بهدف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الأسري والتمكين الكامل للمستفيدين، وذلك من خلال تقديم أكثر من 59 ألف خدمة منفذة لما يتجاوز 40 ألف مستفيد ومستفيدة، كما تم عقد 26 اتفاقية شراكة في المجال التعليمي والمهاري والصحي والقانوني والرياضي.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" حققت إنجازات نوعية وحصدت خلال العام المنصرم على جائزة "Great Place to work" بصفتها إحدى أفضل 100 بيئة عمل تتبنّى ثقافة بيئة العمل المحفزة والصحية على مستوى قارة آسيا، وكذلك حصولها على المستوى الذهبي في جائزة Stevie المخصصة لجوائز الأعمال الرائدة عالميًّا.