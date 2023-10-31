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بعد 3 أيام من الأمطار المتواصلة.. شاهد جريان وادي الرمة جنوب غرب حائل
بدأ بروض ابن هادي والحليفة والثمامية ووصل للعجاجة بعد أن دعمه "وادي القهد"
جرى وادي الرمة، الملقب بـ"شيخ أودية السعودية"، في أفرعه العليا جنوب غرب منطقة حائل؛ وذلك نتيجة هطول الأمطار المتواصل على المنطقة.
وفي التفاصيل، هطلت أمطار غزيرة اليوم وأمس وأمس الأول على منابع وادي الرمة جنوب غرب حائل، وبالتحديد غرب الشويمس، وروض ابن هادي؛ وجرى إثرها وادي الرمة، الذي بدأ من روض ابن هادي ثم الحليفة فالثمامية، وذلك بعد أن رفد له "وادي القهد"، أحد الروافد الرئيسية من جهة عصيفرة، الذي دعم جريان الوادي اليوم حتى وصل إلى العجاجة متوجهًا للبعايث، ويُتوقَّع أن يصل إلى عقلة الصقور بمنطقة القصيم.
المصور عبدالرحمن الرشيدي "ثنان" وثَّق جريان الوادي، الذي شكّل مناظر طبيعية خلابة، تحاكي الأنهار الجارية خلال جريانه طيلة الأيام الثلاثة الماضية.