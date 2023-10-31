بعد 3 أيام من الأمطار المتواصلة.. شاهد جريان وادي الرمة جنوب غرب حائل

وفي التفاصيل، هطلت أمطار غزيرة اليوم وأمس وأمس الأول على منابع وادي الرمة جنوب غرب حائل، وبالتحديد غرب الشويمس، وروض ابن هادي؛ وجرى إثرها وادي الرمة، الذي بدأ من روض ابن هادي ثم الحليفة فالثمامية، وذلك بعد أن رفد له "وادي القهد"، أحد الروافد الرئيسية من جهة عصيفرة، الذي دعم جريان الوادي اليوم حتى وصل إلى العجاجة متوجهًا للبعايث، ويُتوقَّع أن يصل إلى عقلة الصقور بمنطقة القصيم.