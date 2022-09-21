﻿وزير البيئة يدشن الهوية الجديدة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة للمركز، وذلك في مكتبه بالوزارة بحضور نائب وزير البيئة المهندس منصور المشيطي ومدير المركز عبدالعزيز المقبل.
وفي التفاصيل، يرمز الشعار الجديد لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لدلالة ومعانٍ تربط بين الماضي والحاضر حيث يتكون الشعار من خمسة أعمدة تعود للخمس أرسان للخيل العربية الأصيلة ( كحيلة وعبية والصويتية والصقلاوية والحمدانية) وتتزين الأعمدة بطراز القصور النجدية (المشرف) مستلهم من بيئة المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ومكان خيله، ويتوسط الشعار ثلاث لوحات في الوسط شعار السيفين والنخلة، لكون المركز الجهة الحكومية المعنية بالخيل العربية، وفي اليمين مهر صغير مستوحى من مسؤوليات المركز وهي العناية والاهتمام بإنتاج الخيل العربية الأصيلة والحفاظ على سلالتها، وفي اليمين صورة الحصان العربي والذي يعبّر عن شموخ الخيل العربية.
ويعد مركز الملك عبدالعزيز الجهة الرسمية المختصة بتسجيل الخيل العربية في المملكة العربية السعودية وإصدار الموافقات لإقامة بطولات جمال الخيل العربية والإشراف عليها، ويحتوي على البقية الأصيلة
من خيل المؤسس ومجموعة من الخيل العربية الأصيلة من سلالات أخرى لاستمرار الإنتاج وتحسين الصفات.
ويمثل المركز المملكة في المنظمات الدولية ذات الاختصاص، ويقوم بمتابعة المواليد والخيل المستوردة في جميع مناطق المملكة لتطبيق النظم الدولية لتسجيلها وإصدار شهادات تسجيل الخيل العربية في المملكة وإصدار سجل الأنساب للخيل العربية بشكل دوري وجوازات السفر للخيل العربية.