﻿وزير البيئة يدشن الهوية الجديدة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

وفي التفاصيل، يرمز الشعار الجديد لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لدلالة ومعانٍ تربط بين الماضي والحاضر حيث يتكون الشعار من خمسة أعمدة تعود للخمس أرسان للخيل العربية الأصيلة ( كحيلة وعبية والصويتية والصقلاوية والحمدانية) وتتزين الأعمدة بطراز القصور النجدية (المشرف) مستلهم من بيئة المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ومكان خيله، ويتوسط الشعار ثلاث لوحات في الوسط شعار السيفين والنخلة، لكون المركز الجهة الحكومية المعنية بالخيل العربية، وفي اليمين مهر صغير مستوحى من مسؤوليات المركز وهي العناية والاهتمام بإنتاج الخيل العربية الأصيلة والحفاظ على سلالتها، وفي اليمين صورة الحصان العربي والذي يعبّر عن شموخ الخيل العربية.