القيادة تهنئ رئيس كينيا بذكرى الاستقلال

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور ويليام ساموي روتو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.