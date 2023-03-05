الأربعاء.. الرياض تستضيف 100 منظمة إقليمية ودولية بمؤتمر مستقبل منظمات "التربية والثقافة"

وسيركز مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم على أربعة محاور رئيسة تشمل "إعادة تصور مستقبل المنظمات الدولية" و"قيادة منظومة تتطلع نحو المستقبل" و"تمكين الاستثمار ومشاركة المعرفة" و"تمكين الفرص المشتركة للتعاون"، في حين سيوفر منصةً لرسم خريطة طريق نحو مستقبل أفضل، للاستفادة من الفرص المتاحة في العالم وعوامل التأثير من خلال التعاون لدعم عمل المنظمات الدولية، فيما سيتيح مساحات للحوار والتعاون بين المنظمات ضمن منظومة واسعة من صُناع التغيير، بما في ذلك المنظمات الدولية والشركات العالمية والأوساط الأكاديمية والخبراء والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية.