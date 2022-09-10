عشوائيات جدة: فصل الخدمات عن أحياء العدل والفضل تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة

ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي "صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي واسم المالك رباعيًّا، ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من: شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل، وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتورة الكهرباء - الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية: www.jeddah.gov.sa.