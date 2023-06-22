صحة مكة والهلال الأحمر يناقشان خطة الطوارئ وآلية نقل الحالات الإسعافية في موسم الحج

عقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج الإشرافية؛ الدكتور وائل بن حمزة مطير، بمركز القيادة والتحكم بمشعر منى، لقاء مع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، لبحث مواءمة العمل بين الجانبين خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.
وذكر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، بأنه حضر اللقاء المشرف على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي بوزارة الصحة الدكتور جميل أبو العينين، والرئيس التنفيذي لتجمع مكة الصحي الدكتور حاتم العمري، وعدد من قياديي الصحة والهلال الأحمر.
حيث تناقش الطرفان في سبل وآلية الخدمات المشتركة فيما بينهم، التي يقدمانها لحجاج بيت الله الحرام داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، بالإضافة إلى مناقشة خطة الطوارئ في حال وقوع حوادث "لا قدر الله".
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى آلية نقل الحالات الإسعافية من قبل الهلال الأحمر إلى المستشفيات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن خطط السير داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى نقل الحالات من وإلى المشاعر المقدسة.