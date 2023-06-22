صحة مكة والهلال الأحمر يناقشان خطة الطوارئ وآلية نقل الحالات الإسعافية في موسم الحج

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى آلية نقل الحالات الإسعافية من قبل الهلال الأحمر إلى المستشفيات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن خطط السير داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى نقل الحالات من وإلى المشاعر المقدسة.